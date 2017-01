Drugstrio is aangehouden in auto

(Foto: Google Street View / Wikipedia)

Drie mannen zijn vrijdagavond in Sappemeer aangehouden, op verdenking van handel in drugs.

De drie zaten in een auto die in de Dr. Aletta Jacobsstraat geparkeerd stond. De politie controleerde de wagen en inzittenden. Ze hadden alle drie drugs op zak.



Een van de inzittenden was een 25-jarige man uit Hoogezand. Hij had vermoedelijk 50 gram cocaïne op zak. Een 32-jarige man uit Groningen en een 27-jarige uit een dorp in de gemeente Slochteren hadden een kleine hoeveelheid drugs op zak.



De Hoogezandster en de Stadjer hadden daarnaast ook nog 'een behoorlijke hoeveelheid' contant geld bij zich, meldt de politie. Zoweld de drugs als het geld is in beslag genomen.



De mannen zijn meegenomen naar het bureau voor verhoor. De auto is meegenomen voor onderzoek.

Door: RTV Noord Correctie melden