'500 banen staan op de tocht door gemeente Hoogezand-Sappemeer'

Als de gemeente Hoogezand-Sappemeer bij haar standpunt blijft, dan sluit zoutwinningsbedrijf Nedmag in Veendam. Daarmee verdwijnen mogelijk 500 banen, zegt directeur Bert Jan Bruning van het bedrijf.

Nedmag wil bij Kiel-Windeweer magnesiumzout winnen, maar daar werkt de gemeente niet aan mee. Maandagavond probeert Bruning de gemeenteraad ervan te overtuigen het plan niet te blokkeren. Het is de enige plaats ter wereld waar dit type zout in de bodem zit.Volgens Nedmag is Hoogezand-Sappemeer ten onrechte bang voor aardbevingen door zoutwinning. 'Zoutwinning en aardbevingen hebben niets met elkaar te maken', zegt Bruning. 'De winning van magnesium is absoluut anders dan gas.'De gemeente staat geen enkele activiteit in de bodem toe, omdat dat tot onrust onder de bevolking zou leiden, denkt Bruning.Het zit het bedrijf dwars dat het gemeentebestuur van Hoogezand-Sappemeer een blokkade heeft opgeworpen, voordat een officiële vergunningsaanvraag is ingediend.Nedmag heeft alle hoop gevestigd op de winlocatie bij Kiel-Windeweer. Op dit moment haalt het bedrijf nog magnesiumzout uit de bodem bij Tripscompagnie en Borgercompagnie. Dat stopt in 2030. Verder heeft het bedrijf dus geen opties.De gemeente Hoogezand-Sappemeer was zaterdag niet bereikbaar voor commentaar.