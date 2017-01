Geen competitieverplichtingen voor Be Quick

De wedstrijd in de Derde Divisie tussen EVV en Be Quick gaat niet door. Het duel zou zondag in Echt worden gespeeld, maar door de weersomstandigheden is het veld in Limburg niet bespeelbaar.

De ploeg van trainer Mischa Visser speelt nu zondag een oefenwedstrijd tegen hoofdklasser SWZ Boso Sneek.



De aftrap in Sneek is zondag om 11.00 uur. De wedstrijd tegen EVV wordt op de zaterdag voor Pasen ingehaal.

