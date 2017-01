Sjoerd den Hertog twaalfde bij ONK op de Weissensee

Marathonschaatser Sjoerd den Hertog is als twaalfde geëindigd bij de Open Nederlandse Kampioenschappen op de Oostenrijkse Weissensee. De wedstrijd over 100 kilometer werd gewonnen door Ingmar Berga, die Gary Hekman nipt voorbleef.

Den Hertog was met zijn twaalfde plek de beste Groninger in het klassement. Zijn ploeggenoot Pim Cazemier uit Aduard kwam als zestiende over de finish. Robert Post kwam er op de Weissensee niet aan te pas en kon niet met de besten mee.Bij de dames was er een verdienstelijke negende plaats van Danielle Bekkering. De dames, die 80 kilometer schaatsten, had een verrassende winnaar. Ineke Dedden kwam daar als eerste over meet. Ze bleef Merel Bosma en Ankie IJtsma vorm.