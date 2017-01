Fietsen doen inbrekers de das om

(Foto: Archief (FPS/Jos Schuurman))

Twee mannen uit Bellingwolde en Aalden (Dr.) zijn vrijdag opgepakt voor een woninginbraak in het Drentse Noord-Sleen. Ze liepen tegen de lamp, toen ze hun fiets kwamen ophalen.

Door het bouwland

Toen de bewoners van een woning in de dorpsstraat 's avonds om zeven uur thuiskwamen zagen ze nog net twee manne wegrennen over het erf van de buren. Het tweetal rende een bouwland op en verdween. De bewoners ontdekten dat een raam naast de achterdeur was vernield en waarschuwden de politie. De dieven bleken nog niet binnen te zijn geweest.



Fietsen

Agenten zochten met een speurhond en een warmtebeeldcamera de omgeving af, maar kon de daders in eerste instantie niet vinden. Ook een melding via Burgernet leverde niets op. Wel vond de politie twee fietsen waarvan vermoed werd dat die van de inbrekers waren.



Signalement

De fietsen werden in de gaten gehouden en na een tijdje kwamen de twee mannen opdagen die de fietsen pakten en wegreden. Ze voldeden aan het signalement van de inbrekers. De mannen van 22 en 31 jaar zijnen opgesloten voor verhoor.

Door: RTV Noord Correctie melden