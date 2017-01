Column: Het beruchte verhaal achter een bloemetjesschilderij

‘Wel is dat aiglieks dij schilder?’ Lientje staat op de trap. Hoofddoekje op haar hoofd en een ragebol in de hand. Ze is op jacht naar een spinnenweb. Ik kom net van de wc en wil naar de kamer. Lientje wijst naar het schilderij dat in de trapopgang hangt. ‘Mathuisen’, zeg ik. ‘Johan Mathuisen’.

Op het schilderij in een grijs ouderwetse lijst met krullen staat een vaas met bloemen. Veldbloemen in geel, rood en oranje. Dat de verflaag op verschillende plekken begint te barsten, zie je het duidelijkst op de bruingrijze achtergrond. ‘Mout ik dij kinnen, dij schilder?’ Lientje knikt naar het schilderij.



‘Och laiverd dat is n heul laank verhaal’, wil ik me er van af maken. ‘Vertel t toch mor eem’. Hier kom ik echt niet onder uit.



Johan Karel Matthijs Mathuisen was geen schilder maar advocaat. Een hele beroemde advocaat. In de jaren vijftig en zestig misschien wel de beroemdste advocaat van Nederland. Hij was te zien op televisie, te horen op de radio en wekelijks - en soms dagelijks - te lezen in de krant. Ook schreef hij boeken over beruchte strafzaken en zelfs waagde hij zich aan detectives.



Het meest was hij bekend als advocaat in beruchte strafzaken. Zo was hij de verdediger van Majoor K. die steekpenningen zou hebben aangenomen voor een grote defensie-order. Een zaak die militair en politiek Nederland op de grondvesten deed schudden. Majoor K. kreeg vrijspraak. Zo verdedigde hij Boudewijn Henny, één van de hoofdverdachten in de Baarnse moordzaak. Drie jongens van een jaar of zestien sloegen een jongen van veertien met een hakbijl het hoofd in om hem daarna in een put onder te dompelen in afgebluste kalk. Een zaak waar zelfs een film over is gemaakt. De Nederlandse speelfilm Bloedbroeders uit 2008 gaat over die Baarnse moordzaak.



Maar het allerberuchtst was de betrokkenheid van Mathuisen bij de verdediging van de Drie van Breda. Een affaire waarvan héél Nederland járenlang in rep en roer was. Van koningshuis, tot manin de straat, van het parlement tot joodse gemeenschap. De drie van Breda waren drie beruchte moordzuchtige oorlogsmisdadigers. Ferdinand aus der Funten, Franz Fischer en Joseph Kotalla. Er waren trouwens eerst vier. Nummer vier was Willy Lages. Maar die werd vroegtijdig vrijgelaten omdat ten onrechte werd gedacht dat hij terminaal ziek was.



De vier joegen tienduizenden joodse mensen de dood in door ze op transport te zetten naar de concentratiekampen in Duitsland of ze zelf dood te schieten of letterlijk dood te knuppelen. Zo was Willy Lages verantwoordelijk voor de dood van de beroemde verzetsstrijdster Hannie Schaft, het meisje met het rode haar.



Na de oorlog zijn achttien oorlogsmisdadigers ter dood veroordeeld. De vier van Breda waren de laatste. Door tussenkomst van Koningin Juliana die onder invloed van paleisvriendin Greet Hofman fel tegen de doodstraf was, werd het omgezet in levenslang. Het kwartet belandde in de Koepelgevangenis in Breda, waardoor al gauw de naam Drie (of Vier) van Breda ontstond.



Ze hadden trouwens ook de Vier van Winschoten kunnen heten, want op 17 mei 1963 werden ze van Breda overgeplaatst naar gevangenis Noorderschans in de binnenstad van Winschoten. Dat was wrang want de vier duivelse Duitsers waren indirect verantwoordelijk voor de vernietiging van nagenoeg de hele Winschoter joodse gemeenschap. De vier Duitsers lagen in hun cellen op vijftig meter van het gebouw waar honderden joodse mannen, vrouwen en kinderen werden verzameld om afgevoerd te worden naar Westerbork.



In 1972, toen nummer vier Willy Lages al dood was, wilde de toenmalige minister van Justitie Dries van Agt de drie gratie verlenen. Dat veroorzaakte een schokgolf door Nederland. Een schokgolf van verontwaardiging. Tijdens de debatten zaten stond het Binnenhof vol en zaten huilende mensen op de tribune van de Tweede Kamer. Niet begrijpend waarom ze deze beulen vrij wilden laten.



De affaire zou nog jaren aanhouden. Op 27 januari 1989, na bijna 45 jaar in eenzaamheid in een gevangenis, werden Franz Fischer en Ferdinand Aus der Funten - Joseph Kotalla was toen al tien jaar dood, - als de Twee van Breda vrijgelaten. Onder een storm van protest.



‘En hou kommen wie den aan dat schilderij?’, is Lientje onder de indruk. Mijn moeder was na de oorlog jarenlang dienstmeisje bij de Mathuisens in hun riante Gooise villa in Bussum. Ze hadden zelf geen kinderen maar ze beschouwden mijn moeder min of meer als hun dochter. Ook nog toen mijn moeder allang en breed in Groningen woonde.



Toen mijnheer en mevrouw Mathuisen kwamen te overlijden, allebei dik in de tachtig, kreeg ik uit de nalatenschap het schilderij met de bloemetjes. Johan Mathuisen kon niet alleen spitsvondig pleiten, vertellen, schrijven maar ook schilderen.



Elke keer als ik langs het schilderij kom, zie ik hem zitten, in zijn stoel in de kamer die rook naar boeken. De hele lange wand in de grote woonkamer van de Mathuisens was één grote boekenkast. Met een trapje ervoor om bij de bovenste boeken te kunnen. Ik had als kleine rooie nog nooit zoiets moois gezien.



Als ik die avond de trap ben opgelopen en ik op de overloop kom, heb ik het gevoel dat er iets is veranderd. Pas bij het tandenpoetsen valt het kwartje. Het schilderij. Ik loop naar het trapgat. Op de plek van het bloemetjesschilderij hangt nu een schilderij van een hondje. Van een kleine beagle. Ik ken het. Het is ons overleden hondje uit vroegere tijden. Het liefste hondje van de hele wereld. Geschilderd, door Lientje zelf.



