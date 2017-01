Jong FC Groningen klopt Odin '59

(Foto: JK Beeld)

FC Groningen -23 heeft zaterdagmiddag de thuiswedstrijd tegen Odin '59 uit Heemskerk met 2-1 gewonnen. De Groningers stijgen door deze overwinning naar de zevende plaats in de derde divisie.

Voorsprong

De ploeg van coach Alfons Arts kwam in de 12e minuut op voorsprong door een doelpunt van Tim Waterink. Dit was tevens de ruststand. Tien minuten na de pauze verdubbelde Yassine Zakir de voorsprong van de Groningers: 2-0.



Stand houden

Odin kwam na een uur spelen terug tot 2-1 door een treffer van Nigel Hardenberg. Groningen hield stand, maar tien minuten voor tijd kreeg Amir Absalem een rode kaart voor het tegenhouden van een doorgebroken speler in het strafschopgebied. Jeffrey Klijbroek schoot vervolgens namens Odin de resterende penalty naast het doel van keeper Stefan van der Lei.



Ranglijst

In de slotfase bleef Jong FC Groningen verdedigend op de been en trok de overwinning over de streep. De Groningers staan op de zevende plaats met 30 punten uit 21 wedstrijden.

