Supportersvereniging Groningen Fanatics stopt na diefstal spandoek

De FC-Groningen-supportersvereniging Groningen Fanactis heeft zichzelf opgeheven. Reden: hun belangrijkste spandoek is vorige week zaterdag gestolen.

'Een gevoel van trots over bijna 14 jaar Groningen Fanatics is wat bij ons overheerst. Er is voor ons echter maar één juiste beslissing bij het verliezen van het groepsdoek, ons belangrijkste bezit', staat in een korte verklaring op de website Vrijdag maakte de politie bekend dat er acht SC Heerenveenfans zijn opgepakt voor de beroving van een 24-jarige Stadjer. De Friezen zouden de Stadjer vorige week zaterdag hebben beroofd van zijn rugtas met spandoeken van FC Groningen. De 24-jarige man raakte daarbij gewond.Volgens de politie is de diefstal vermoedelijk een reactie op een eerdere diefstal van een soortgelijk doek uit het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen.Het opheffen van de Groninger Fanatics is een dag voor de derby van het Noorden. Zondag ontmoeten SC Heerenveen en FC Groningen elkaar om 12.45 uur in het Abe Lenstra Station.