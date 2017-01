Donar wint ruim van Apollo

(Foto: JK Beeld (archief))

De basketballers van Donar hebben eenvoudig gewonnen van de nummer vijf van de eredivisie, Apollo uit Amsterdam. De Groningers wonnen voor 3.650 toeschouwers in MartiniPlaza met 82-52.

Voorsprong

Na het eerste kwart stond het al 24-6 voor de Groningers. Halverwege was de voorsprong iets teruggelopen (41-30). In de tweede helft werd de marge weer uitgebouwd.



Koploper

Topscorer aan de kant van de Groningers was Chase Fieler met 13 punten. Donar blijft ruim aan kop in de eredivisie met 32 punten uit 17 wedstrijden. Dinsdag spelen de Groningers voor het bekertoernooi thuis tegen ZZ Leiden het eerste duel van de kwartfinale. De return is twee dagen later in Leiden.

