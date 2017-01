Lycurgus laat Nesselande kansloos

(Foto: JKBeeld)

De volleyballers van Abiant/Lycurgus hebben zaterdagavond de uitwedstrijd tegen Nesselande eenvoudig met 3-0 gewonnen.

Klasseverschil

De setstanden in Zevenhuizen waren 25-14, 25-15 en opnieuw 25-14 in Gronings voordeel. De wedstrijd was in 51 minuten gespeeld. Het klasseverschil tussen beide ploegen was te groot om er een echte wedstrijd van te maken.



Blessures

In verband met lichte blessures kwamen Tjerk Dercksen, Dennis Borst en Auke van de Kamp niet in actie. Sam Gortzak en Stijn van Schie kregen halverwege de tweede set speeltijd van coach Arjan Taaij.



Stand

Lycurgus blijft door deze 3-0 overwinning koploper in de eredivisie met 41 punten uit veertien wedstrijden.

Door: RTV Noord Correctie melden