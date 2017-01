Nic. blijft koploper na zege tegen SDO

(Foto: RTV Noord)

De korfballers van Nic./Alfa-college hebben zaterdag de uitwedstrijd tegen SDO uit Kamerik met 22-17 gewonnen. Hierdoor blijven de Groningers koploper in de hoofdklasse A.

Beslissend

De ploeg van coach Henk Jan Mulder speelde een solide wedstrijd en stond bij rust met 12-8 voor. SDO kwam in de tweede helft nog terug tot een achterstand van één punt, 15-14. Verder liet Nic. het niet komen en sloeg daarna het beslissende gat met 21-16.



Stand

Nic. is koploper in de hoofklasse A met vijftien punten uit tien wedstrijden.

Door: RTV Noord Correctie melden