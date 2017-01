GIJS kan geen vuist maken tegen Heerenveen

(Foto: JK Beeld (archief))

De ijshockeyers van GIJS hebben zaterdagavond kansloos met 12-1 verloren van koploper Unis Flyers Heerenveen. De periodestanden voor 900 toeschouwers in Kardinge waren 4-0, 4-1 en opnieuw 4-0 in Fries voordeel.

Geslagen

GIJS-doelman Tom Korte wist acht minuten lang zijn doel schoon te houden in de eerste periode toen Ronald Wurm het eerste doelpunt scoorde. Vanaf dat moment zaten de Groningers in een geslagen positie.



Enige doelpunt

De enige treffer voor de ploeg van coach Arjan Peters kwam op naam van Fenno Mulder. Hij bracht de stand in het begin van de tweede periode op 5-1. Hierna moest Korte nog zeven tegentreffers toestaan.



Voorlaatste

GIJS blijft op de zesde en voorlaatste plaats staan in de BeNe-League met tien punten uit veertien wedstrijden.

Door: RTV Noord