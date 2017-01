Mollema behoudt leiderstrui in Argentinië

(Foto: Trek-Segafredo)

Bauke Mollema blijft de grootste kanshebber voor de eindzege van de Ronde van San Juan. De wielrenner van Trek-Segafredo finishte zaterdag in de Argentijnse rittenkoers keurig in het peloton na een rit over ruim 167 kilometer met start en aankomst in Pocito.

Verdedigen

De Groninger verdedigt zondag in een vlakke slotetappe over 138 kilometer een voorsprong van veertien seconden op de Spanjaard Oscar Sevilla. Rodolfo Andres Torres uit Colombia is derde met een achterstand van zestien seconden op Mollema.



Ingekort

De zesde en voorlaatste etappe was een prooi voor Maximiliano Richeze. De Argentijn klopte zijn medevluchters Oliviero Troia en Nicolas Tivani in een sprint. De etappe werd op verzoek van de renners met 17 kilometer ingekort. Het was zaterdag bloedheet in Argentinië. Tijdens de rit werden temperaturen van boven de veertig graden gemeten.



Door: RTV Noord Correctie melden