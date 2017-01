Automobilist slaat fietser gebroken neus bij verkeersruzie

(Foto: Flickr / Henk-Jan van der Klis (creative commons))

Bij een verkeersruzie in Groningen heeft een fietser zaterdagmiddag een gebroken neus opgelopen. Hij had ruzie met een automobilist.

De 55-jarige Stadjer reed over de Gerrit Krolbrug toen hij geen voorrang kreeg van een 23-jarige automobilist uit Assen. De fietser moest hard remmen, schrok en gaf een klap op de auto, meldt de politie.



Gebroken neus

Vervolgens stopte de automobilist en ging verhaal halen. Toen de fietser wilde weggaan, kwam de automobilist op hem af. Volgens de politie schopte en sloeg hij de fietser. Die liep meerdere verwondingen op in het gezicht, waaronder dus de gebroken neus. Hij moest naar het ziekenhuis.



De automobilist meldde zich even later zelf op het politiebureau. Hij is aangehouden voor zware mishandeling.

Door: RTV Noord