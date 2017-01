Pekelders tonen apetrots hun Goud

De trots overheerste zaterdagavond in de Binding in Oude Pekela. Daar is de eindfilm van Pekels Goud gepresenteerd. Een project dat Pekela weer positief op de kaart moet zetten.

Pekels Goud is een reactie op een programma van de EO, dat werd bijna twee jaar geleden uitgezonden. In dat programma is Pekela neergezet als arme gemeente zonder kansen.'Het heeft wat losgemaakt bij de mensen', zegt voormalig burgemeester Meindert Schollema. Hij is één van de initiatiefnemers van Pekels Goud. 'Als Pekela hier zo te kakken wordt gezet, want dat was zo, dan zie je dat we het met elkaar willen oppakken. Daar ben ik ongelofelijk trots op.'Het idee voor Pekels Goud komt bij NOS-journaliste Pauline Broekema vandaan, geboren in Groningen. Cameraman Martijn Pot en verschillende dorpsgenoten hebben korte video's over 'de juweeltjes van Pekela' gemaakt. Met als klap op de vuurpijl de eindfilm.Tot genoegen van veel dorpsbewoners. De een tot tranen geroerd, de ander zegt: 'Ik ben een echte Pekelder en ik ga hier ook nooit meer weg.''Ik heb ook bijna met tranen in de ogen zitten kijken', aldus Schollema zelf. 'De kwaliteit van dit product, is de trots van Pekela.'