Automobiliste moet naar ziekenhuis na botsing

(Foto: Dennie Gaasendam)

Een auto is zondagmorgen tegen een boom gebotst op de Hereweg bij Meeden. Volgens omstanders is de bestuurster naar het ziekenhuis gebracht.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is onduidelijk. De auto raakte zwaar beschadigd. Het is onbekend wat de verwondingen van de automobiliste zijn.



De weg was enige tijd afgesloten.

Door: RTV Noord Correctie melden