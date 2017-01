Volle zaal bij première 'De stille beving'

De documentaire 'De stille beving' is zondagmiddag in première gegaan in het Groninger Forum. De vertoning werd bijgewoond door onder meer Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders en caberetier Freek de Jonge.

In de documentaire van regisseur Piet Hein van der Hoek wordt het gezin van Annemarie Heite uit Bedum ruim twee jaar lang gevolgd. Het gezin woont aan het streekje Ter Laan bij Bedum.'Na één dag was ik er wel aan gewend. Het fijne was ook wel dat het materiaal niet meteen te bekijken was. Alles werd opgeslagen op een server. En we werden betrokken bij het verwerken van het materiaal', vertelde Heite in Noord Vandaag De familie Heite woonde in een monumentale kop-hals-rompboerderij uit 1837. De boerderij is gesloopt als gevolg van aardbevingsschade. De familie zit volop in de bouw van een nieuwe woning. Een project met veel haken en ogen.RTV Noord zendt de docu op 12 februari uit om 19 en 21 uur. In maart is hij ook nog bij de NPO te zien.