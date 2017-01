Dode bij auto-ongeluk Stad

(Foto: Martin Nuver / 112Groningen)

Bij een ongeluk op de Paterswoldseweg in Groningen is een persoon om het leven gekomen, dat meldt de politie.

Twee auto's botsten op elkaar ter hoogte van de Piccardthofplas. Een van de wagens schoot van de weg, over een fietspad en kwam tegen een hekwerk tot stilstand. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog onduidelijk.



De weg is afgesloten tussen de Van Swietenlaan en de Lepelaar.

Door: RTV Noord Correctie melden