Groningen en Heerenveen komen niet tot scoren

(Foto: JK Beeld)

FC Groningen heeft zondagmiddag met 0-0 gelijkgespeeld tegen SC Heerenveen. In een onderhoudende eerste helft misten beide ploegen kansen op de openingstreffer. De tweede helft bood weinig vermaak.

Kansen

De eerste grote kans was voor Heerenveen. Zeneli volleerde na dik een kwartier spelen uit kansrijke positie naast. Padt trad in de 30e minuut handelend op bij een kopbal van Ghoochannejhad. FC Groningen zette hier in de laatste vijf minuten voor de pauze twee goede kansen tegenover.



Buitenspel

Eerst kwam Mahi een teen tekort na een prachtige voorzet van Sørloth. Vlak daarna leek Mahi de openingstreffer te scoren na een voorzet van de rechterkant, maar hij stond buitenspel.



Minder aantrekkelijk

In de tweede helft was de wedstrijd een stuk minder aantrekkelijk. De grootste kans kwam vijf minuten na de pauze toen Larsen namens FC Groningen uit een corner net naast kopte. Beide ploegen kwamen daarna niet veel verder dan een aantal schoten van buiten de zestienmeter. Heerenveen had meer balbezit, maar de verdediging van de FC stond pal. Het gelijkspel was een terechte afspiegeling van de verhoudingen.



Ranglijst

De ploeg van trainer Ernest Faber blijft na deze 0-0 op de tiende plaats staan in de eredivisie met 25 punten uit twintig wedstrijden.

