Brandweer rukt twee keer uit voor vreemde lucht in verzorgingstehuis

De brandweer is zaterdagavond twee keer uitgerukt naar verzoringstehuis Wiemersheerd aan de Schepperij in Loppersum. Mensen dachten dat ze een gas roken, maar de stankoverlast werd ergens anders door veroorzaakt.

De brandweer rondde rond 20.00 uur het eerste onderzoek af en uit metingen bleek dat het in ieder geval niet om gas ging. De brandweer ging verder op onderzoek uit, maar de geur was verdwenen.Zo'n anderhalf uur later kon de brandweer opnieuw uitrukken naar het verzoringstehuis omdat de stank terug was. Uiteindelijk bleek het probleem een droogstaande sifon te zijn. In de sifon werd water gezet, waarna de stank verdween.