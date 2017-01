File door ongelukken op A7 tussen Heerenveen en Groningen

De A7 tussen Heerenveen en Groningen is zondagmiddag dicht geweest. Op de snelweg gebeurden kort na elkaar twee ongelukken.

Op de A7 ontstond een file nadat drie auto's op elkaar botsten. In de file volgde nog een ongeluk tussen twee auto's. Verkeer dat richting Groningen wil, moet nu omrijden via Leeuwarden.Veel FC Groningensupporters waren op het moment van de ongelukken op weg naar huis na de wedstrijd tussen SC Heerenveen en FC Groningen. Ook de spelers van FC Groningen hadden last van de ongelukken.