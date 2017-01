Vrouwenopvang in Stad is 'voorbeeld voor heel Nederland'

Vrouwenopvang Het Kopland in Groningen heeft zondagmiddag de Kind Centraal Award gewonnen. De prijs is een initiatief van de stichting Het Vergeten Kind.

De stichting noemt Het Kopland ´veel meer dan alleen een vrouwenopvang en een voorbeeld voor heel Nederland´.'Groningen is echt een koploper op dit gebied', zegt directeur Joep Verboeket van Het Vergeten Kind. 'De basisvoorzieningen zijn op orde, ze werken met creatieve therapie en de samenwerking met de gemeente is uitstekend.'Het Kopland besteedt al jaren aandacht aan kinderen in de opvang. 'Ze hebben de thuissituatie met hun moeder vanwege geweld moeten ontvluchten', zegt directeur Alice Vellinga van Het Kopland. 'Het is fantastisch dat we daar nu een prijs voor hebben gekregen. De prijs zegt dat we het beste van Nederland die kinderen opvangen.'Met het uitreiken van de Kind Centraal Award is ook meteen De Week van het Vergeten Kind afgetrapt. De stichting hoopt de komende week meer dan 35 duizend handtekeningen te verzamelen om de politiek te overtuigen meer te investeren in kwetsbare kinderen.Het Kopland hoopt nog dit jaar te verhuizen. De opvang heeft als doel om in november te over te gaan naar het nieuwe gebouw in de Oosterparkwijk.