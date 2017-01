Zeefuik tekent bij FC Emmen: 'Ik wil weer genieten van het voetbal'

FC Emmen heeft de selectie versterkt met Género Zeefuik. Dat meldt FC Emmen. De 26-jarige oud-FC-er trainde al mee met de selectie van trainer Dick Lukkien.

'De afgelopen weken heb ik met veel plezier meegetraind met FC Emmen onder leiding van Dick Lukkien, die ik al langer goed ken. Vrijwel direct voelde ik een klik met de staf, maar ook met de spelersgroep. De komende vijf maanden wil ik weer genieten van het voetbal', zegt Zeefuik op de website van FC Emmen.Zeefuik komt transervrij van het Turkse Balikesispor. Technisch-manager Jan Korte is blij met de aanwinst. Technisch-manager Jan de Korte is blij met de nieuwe aanwinst.'Zeefuik is een zeer balvaste spits zodat hij zijn medespelers om zich heen kan laten voetballen, maar weet zelf ook uitstekend het net te vinden. Wij vinden dat hij over voldoende kwaliteit beschikt om zich in de eredivisie te laten gelden.'Toch zit dat er voor Zeefuik voorlopig niet in. 'Omdat hij in Turkije op een dood spoor terecht is gekomen, is voor hem het allerbelangrijkste gewoon weer aan spelen toe te komen en zo zichzelf opnieuw te bewijzen als aanvalsleider', aldus De korte.