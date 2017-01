Slachtoffer dodelijk ongeluk is 80-jarige vrouw, haar man is zwaargewond

(Foto: Martin Nuver / 112Groningen)

Bij het dodelijk ongeluk op de Paterswoldseweg in Groningen is zondagmiddag een 80-jarige vrouw om het leven gekomen. Ze zat naast haar man, die de auto bestuurde. De man is zwaargewond.





De 80-jarige vrouw overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Haar man is naar het ziekenhuis gebracht. De andere auto werd bestuurd door een 19-jarige vrouw uit Zuidhorn. Zij kwam met de schrik vrij. Dat geldt ook voor de andere drie inzittenden van haar auto.



Het echtpaar reed in de richting van de Van Swietenlaan. In een bocht raakte de bestuurder door nog onbekende oorzaak in een slip. Daardoor botste hij tegen een auto, die op de andere weghelft reed.

