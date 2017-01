Door de mand: Kees Vlietstra heeft kaartjes voor Youp

'Hoe bedoel je, je hébt de kaartjes niet bij je,' zegt Tom terwijl hij zijn vriendin Alie paniekerig aankijkt. 'Net zoals ik het zeg,' antwoordt Alie. 'Jíj neemt de kaartjes toch altijd mee? Ze lagen op het kastje in de gang.' We staan in de foyer van de stadsschouwburg in Groningen.





Ik kijk mijn vrouw angstvallig aan. Tom en Alie hebben ons uitgenodigd voor een voorstelling van Youp van 't Hek. Het is vijf voor acht. De show begint over precies twintig minuten. Zonder een woord te wisselen sprinten Tom en ik naar de beneden. Ik spring over de balie van de bewaakte garderobe en sjor mijn jas van het haakje terwijl een jongeman in schouwburgkostuum mij probeert tegen te houden. Met een bloedneus staakt hij de strijd. Tom sprint al op de Turfsingel richting de Sint Jansbrug. Mijn auto staat in de parkeergarage van het Provinciehuis. Tom is behalve dreh und angelpunkt in Engelbert 3 ook marathonloper.



Ik heb een hekel aan hardlopen maar door de adrenaline hou ik hem, bijna, bij. Gevalletje aan het elastiek. Mijn heup werkt niet echt mee. Met gierende banden scheuren we uit de parkeergarage. Negen minuten later kom ik slippend tot stilstand voor het huis van Tom in Engelbert. En dertig seconden later racen we met de vier toegangskaartjes voor Youp weer richting stad.



'Op welke rij zitten we eigenlijk?' vraag ik licht nahijgend. Tom kijkt op de kaartjes en zegt glimlachend: 'Nou, wat denk je? Op rij twee.' We knallen langs de Euroborg. In een flits denk ik aan het spandoek van de Groningen Fanatics dat bij mij in de schuur ligt. Niet vergeten om dat ding morgen terug te geven.



Al snel denk ik alweer aan Youp. Rij twee. Dat is normaal gesproken een prachtig plekje. Maar niet als je te laat binnenkomt in een volle schouwburgzaal. Bij Youp. Dan ben je aan de beurt. Ik druk het gaspedaal nog wat verder in. Met een noodgang knallen we door het rode stoplicht bij de kruising voor de McDonald's. Nog vier minuten. Bij de verkeerslichten op het Damsterdiep stop ik toch maar even. Er staat een politieauto. We vloeken. Tom binnensmonds, ik luidkeels, het is mijn auto. Hoe we de laatste drie minuten hebben afgelegd weet ik echt niet meer, ik was in trance, in een flow.



Het schijnt dat we de auto nog weer netjes in de parkeergarage hebben gezet, als een Usain Bolt, met gedrogeerde teammaat naar de schouwburg zijn gesprint, mijn jas in de bewaakte garderobe op de net gestopte bloedneus van de schouwburgmeneer hebben geflikkerd en toen in ganzenpas triomfantelijk zwaaiend met de kaartjes ons bij onze echtgenotes hebben gevoegd. Op dat moment rinkelde de bel ten teken dat de voorstelling ging beginnen. 'Nou, Alie krijgen we nog wat te drinken?'



Youp was fantastisch. Hij speelde als herboren, letterlijk. Hij zette de grote zaken in een ander licht door ze van hun zwaarte te ontdoen. Toen de cabaretier in 1989 zijn eerste oudejaarsconference gaf werd ik fan. De jaren '90 en begin 2000 volgde ik hem op de voet. Las wekelijks zijn columns en ging als het even kon naar zijn shows. Daarna had ik zijn kunstje wel gezien. Steeds hetzelfde, schoppen tegen de saaie burgerlijkheid en die Flappie kon ik ook wel villen.



Maar vrijdag was hij terug. Terug na fysiek ongemak. En hoe. Hij speelde zijn show in opperste concentratie, in een roes, in de flow. Zelfde boodschap, nieuwe energie.



Afgelopen weekend wonnen Serena Williams en Roger Federer de Australian Open. Beide zijn dikke dertigers en staan al jarenlang aan de top. Ze horen bij mijn leven als korfbal en Ameland. Beide hebben een moeizame fysieke periode achter de rug maar beide speelden dit weekend weer hun allerbeste tennis. In trance, in opperste concentratie, in de flow.



Toen de voorstelling na een minutenlange staande ovatie was afgelopen gingen we nog even wat drinken in het theatercafé. Toen we daar na een staande ovatie werden uitgeveegd liepen we naar de parkeergarage. Die was akelig donker. En bleek gesloten vanaf middernacht. Ik vloekte hardop.



Mijn ouders maar gebeld die aan het oppassen zijn in ons huis in Engelbert. Of een van hun ons wel kan ophalen. Twintig minuten later zitten Tom, Alie, mijn vrouw en ik bij mijn moeder in haar autootje. Ik mag voorin, het is mijn moeder. In het dashboardkastje ligt, zoals altijd, een zak Wilhelmina pepermunt en een zak boerderijdrop. Radio Noord staat zachtjes aan. Mijn moeder stuurt in opperste concentratie rustig naar Engelbert. Ze heeft helaas grote problemen aan haar knie. Toch staat ze nog steeds voor alles en iedereen klaar. Federer, Williams en Youp mogen haar veters nog niet strikken want mams staat al meer dan zeventig jaar aan de top.



Ik geniet. Wat een fantastische avond. Ik stop een pepermuntje in mijn mond. Ter hoogte van de Euroborg besef ik opeens weer dat het leven, en dus ook de sport, niet draait om de eindbestemming maar om de reizen, en de gedwongen omwegen, er naar toe.

