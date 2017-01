Derde DEAL-film in première: zuipkeet of tiny house?

In theater De Molenberg in Delfzijl is zondag de nieuwste film uit de DEAL-serie in première gegaan: Het Spijkerpaleis. De film is opgenomen in Noord-Groningen en had verschillende bekende hoofdrolspelers, zoals Marit van Bohemen en Horace Cohen.

De serie moet jongeren enthousiast maken voor techniek en tegelijkertijd de gemeenten Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum op de kaart zetten. In het derde deel staat duurzame energie centraal.De film gaat over broer Tjalling en zus Marieke die een weddenschap aangaan. Marieke moet een zogenoemde 'eco-cabin', een duurzaam klein huisje, bouwen. Als haar dat lukt, wordt de zuipkeet van Tjalling in de fik gestoken.De dertienjarige Aiko Beemsterboer speelt Marieke. 'Ik zag hem net voor de eerste keer, en ik was helemaal verrast. Hij is superleuk. Net kwam een man naar mij toe die zei dat ik het goed heb gedaan, echt heel leuk', vertelt de actrice na afloop van de première.Ze heeft zichtzelf overigens vaker op het witte doek gezien, want Beemsterboer speelde ook in onder meer Onze Jongens en Leve Boerenliefde.De jonge actrice is zelfs al een beetje enthousiast geworden voor de tiny houses met dubbel glas en zonnepanelen. 'Ze zijn eigenlijk best cool! Ik denk dat meer jongeren daar wel geïnteresseerd in zijn. Maar of ik er zelf zou willen wonen... Het is wel heel klein!'Marit van Bohemen nam haar dochter mee naar de première in Delfzijl, en ook die was helemaal weg van de kleine huisjes. 'Ze zag de maquette van het huisje en sprak gelijk met de meisjes die het ontworpen hebben. Het triggerde haar wel!'Van Bohemen - bekend van onder meer CampingLife - zou er zelf wel in willen wonen. 'Samen met een paar anderen op een plek met een mooi uitzicht, in een commune met een gemeenschappelijke tuin. Dat lijkt me prachtig.'De film is gemaakt door regisseur Fedde Hoekstra en producent Drewes Wildeman. Volgens Wildeman is het goed om jongeren al vroeg te interesseren voor techniek: 'Als we voorlichting geven op scholen, zeggen we dat een telefoontje al techniek is. Daar begint het mee. Je moet ze duidelijk maken dat je nagels er niet zwart door hoeven te worden en na twee jaar je rug kapot is.'De filmmakers zijn alweer bezig met de volgende film. Waar die over gaat, is nog niet bekend. 'We willen bezig met healthy ageing, maar een film over schepen zit ook nog in het vat. We kunnen nog niet zeggen wanneer, maar we willen zeker nog dit jaar draaien.'Het Spijkerpaleis is een film van dertig minuten en gratis te bekijken via de website van DEAL de serie