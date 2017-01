Zondag met Lubach: 'Geef Groningen een onafhankelijk schadebeoordelaar'

'Groningen verdient een onafhankelijk schadebeoordelaar voor aardbevingsschade. En geef die een creditcard van Economische Zaken.' Daarvoor pleit Arjen Lubach in Zondag met Lubach.

De Groningse presentator maakt het punt nadat hij de structuur van de huidige instanties die zich bezig houden met de aardbevingsproblematiek op rij heeft gezet. Hij maakt onder andere een punt van het Centrum Veilig Wonen, de eerste instantie waarbij je aanklopt met aardbevingsschade. 'Dat bestaat voor de helft uit consultants van Arcadis, het belangrijkste consultancybureau van Shell', dat weer mede-eigenaar is van de NAM.Ook toont Lubach de onoverzichtelijkheid van overheidsinstanties die over de kwestie gaan: Hans Alders, het ministerie, de provincie, gemeenten, het Staatstoezicht op de Mijnen, de Mijnraad, de Commissie Schrijnende Gevallen en de Technische Commissie Bodembeweging. Het beeld loopt vol als al die instanties in beeld moeten passen. 'Achter elke boom staat de NAM.''Het wordt tijd dat we erkennen dat het echt mis is gegaan in Groningen. We hebben een supergaaf land opgebouwd dankzij de gasbel, het minste wat we kunnen doen, is de slachtoffers netjes behandelen', stelt Lubach over de problematiek van scheuren in muren en waardevermindering van huizen.Een onafhankelijke schadebeoordelaar met een creditcard van de overheid kan het probleem volgens Zondag met Lubach oplossen. 'Dat is solidariteit en zo wordt ons land weer echt supergaaf.'