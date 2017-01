Auto eindigt tegen boom na botsing met taxi

(Foto: Van Oost Media)

Een auto en een taxi zijn zondagavond op elkaar gebotst op de Ter Apelstraat in Sellingen. De auto eindigde tegen een boom.

Volgens een getuige zaten er twee mensen in de auto. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht De taxischauffeur zou met de schrik vrij zijn gekomen. Of hij ook passagiers bij zich had, is niet bekend. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk

Door: RTV Noord