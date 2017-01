Bauke Mollema wint Ronde van San Juan

Bauke Mollema heeft in de Ronde van San Juan het eindklassement gewonnen. Het was zijn eerste wedstrijd van het seizoen. De Groninger bezorgde Nederland het eerste wielersucces van het jaar.

Sinds vrijdag droeg Mollema de blauwe leiderstrui in de Argentijnse etappekoers van zeven dagen. In de laatste etappe deed Vincenzo Nibali nog een poging om Mollema van de eindwinst af te houden. De Italiaan zat in een vluchtgroep en reed zelfs virtueel in de blauwe trui.Door toedoen van onder ander Mollema's ploeggenoten kwam alles weer bij elkaar. De rit eindigde in een massasprint.De volgende koers voor Mollema is de ronde van Abu Dhabi. Hij bereidt zich voor op de Ronde van Italië die op 5 mei begint.