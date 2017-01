Woningbrand in Groningen (update)

(Foto: Patrick Wind / 112Groningen.nl)

In de Pelsterstraat in Groningen is rond zes uur maandagochtend brand in een bovenwoning uitgebroken.

De brandweer is met meerdere eenheden uitgerukt. Even na half zeven werd het sein 'brand meester' gegeven. Eén persoon is door de brandweer uit het pand gehaald en overgedragen aan ambulancepersoneel. Het is nog niet bekend hoe die er aan toe is.



De brand woedde boven strip- en muziekzaak Zinnebeeld. Het lijkt er op dat de zaak geen waterschade heeft. Maar een woordvoerder van de brandweer verwacht dat de schade in de winkel meevalt, aangezien de brand er boven snel geblust was.

