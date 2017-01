Zwaargewonde bij woningbrand in Groningen (update)

(Foto: Patrick Wind / 112Groningen.nl)

Bij de woningbrand in de Pelsterstraat in Groningen is maandagmorgen één persoon zwaargewond geraakt.

De brand brak rond zes uur uit in een bovenwoning. Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan.



De brandweer rukte uit met meerdere eenheden. Vlak na half zeven werd het sein 'brand meester' gegeven. Het slachtoffer werd door de brandweer uit het pand gehaald en overgedragen aan ambulancepersoneel.



De brand woedde boven strip- en muziekzaak Zinnebeeld. Het lijkt erop dat de zaak geen waterschade heeft, aangezien de brand snel geblust was.

Door: RTV Noord Correctie melden