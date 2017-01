Deze Groninger artiesten maken kans op de eerste Bosklopper Bokaal

Welke Groninger artiest wint de eerste Bosklopper Bokaal? Hier zijn de genomineerden!

Is ie voor Wia Buze of voor Harry Niehof, voor De Troebadoers of Swinder? Over twee weken wordt het bekend gemaakt in theater Van Beresteyn in Veendam. Tot die tijd kan iedereen zijn stem uitbrengen op het mooiste Groningstalige liedje van het afgelopen jaar.Tijdens de eerste editie van het Bosklopper Gala worden vrijdag 10 februari twee prijzen uitgereikt. De artiest die volgens het publiek het mooiste liedje van het afgelopen jaar heeft gemaakt krijgt de Bé Wever Beker (vernoemd naar de onlangs overleden Veendammer festivalorganisator). De Bosklopper Bokaal gaat naar het mooiste liedje volgens een vakjury.Afgelopen weekend heeft die jury uit alle liedjes die het afgelopen jaar op single verschenen er tien geselecteerd die in aanmerking komen voor beide prijzen. Dit zijn de genomineerde liedjes:De jury bestaat uit voormalig streektaalfunctionaris Ingeborg Nienhuis, presentatrice, schilder en theatermaker Carmen Schilstra, Louis van Kelckhoven (Dagblad van het Noorden), dichter, zanger en streektaaldeskundige Jan Glas en René Walhout (RTV Noord). In aanmerking voor de Bosklopper Bokaal en de Bé Wever Beker komen alleen liedjes die als single, als individueel liedje, zijn verschenen. Een andere voorwaarde is dat het geen cover mag zijn. De winnaar van de Bosklopper Bokaal wint 1000 euro. De Bé Wever Beker levert 250 euro op.Via deze link kan iedereen een stem uitbrengen. Radio Noord besteedt dagelijks aandacht aan de genomineerde liedjes. Onder meer in het programma Edwin op Noord.Het Bosklopper Gala met beide Groninger muziekprijzen is een initiatief van Bert Hadders, samen met theater Van Beresteyn in Veendam. Het gala is vernoemd naar het fictieve karakter van Gradus J. Bosklopper die midden vorige eeuw met een bandrecorder Groninger volksliedjes vastlegde. Bert Hadders is maandagmorgen te gast op Radio Noord in Babette op Noord.