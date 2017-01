Lopend Vuur: Ik werk met plezier door tot mijn 70ste

Vakbond FNV wil dat mensen met een zwaar beroep eerder kunnen stoppen met werken.

In 2022 ligt de AOW-leeftijd op 67 jaar en 3 maanden. Daarna wordt het gekoppeld aan de levensverwachting. Volgens het CBS stijgt de AOW-leeftijd daardoor door naar 71,5 jaar in 2060.Die stijgende AOW-leeftijd is volgens FNV een groeiend probleem, onder andere voor mensen die zwaar werk doen. De vakbond pleit voor een flexibele AOW-leeftijd en een minder snelle stijging.Werken bezorgt veel mensen over het algemeen ook veel plezier en geeft het leven een goede invulling. Hoe kijk jij naar de toekomst? Ga je met plezier langer doorwerken of zie je dat niet zitten?