Provincie: 'Maak van de grenswerker een expat'

Behandel mensen die in de grensregio wonen en over de grens werken als expats. Geef ze hetzelfde belastingvoordeel en zorg dat hun sociale zekerheid goed is geregeld. Die boodschap geven de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland maandag mee aan de ministers Henk Kamp (Economische Zaken) en Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken).

De ministers komen naar Nijmegen om het Actieplan Grensoverschrijdende Economie en Arbeid in ontvangst te nemen. Volgens het Centraal Plan Bureau (CPB) kan het zorgen voor 40.000 nieuwe banen.Het actieplan is het resultaat van samenwerking tussen ministeries, provincies, grensgemeenten, het midden- en kleinbedrijf en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. In het plan zijn veertig punten opgesomd om belemmeringen voor werken en leren over de grens weg te nemen.Grenswerkers kunnen nu niet deelnemen aan een Nederlands pensioenfonds. Ook hebben ze meestal geen recht op WW als ze werkloos worden. In het buitenland wordt ziekengeld netto uitbetaald, maar daarover wordt in Nederland weer belasting geheven.Expats, mensen die in het buitenland wonen en werken, hoeven over dertig procent van hun inkomen helemaal geen belasting te betalen. Dat willen de provinciebesturen ook voor grenswerkers. 'Waarom wel een uitzondering voor de voetbalmiljonair en niet voor een machinemonteur uit Aalten?', stellen zij.Er is meer dan 1000 kilometer grens tussen Nederland, België en Duitsland, aldus de provincies. In Nederland zijn grensregio's economische probleemgebieden en niet zelden ook krimpregio, zoals Oost-Groningen.