Column: Walnotenwoede

'Hier.' Alma overhandigt me een zak walnoten. 'Voor in Groningen.' De papieren zak zit tot de nok toe vol. Ik schat vijf kilo. 'Uit Piëmonte. Van de boerderij.'

Ik prop de zak achter de voorstoel van ons autootje. Roberto zit al ongeduldig op de bijrijdersstoel. 'We gaan!' dringt hij aan, bang voor nog meer goedbedoelde tassen en dozen vol lekkers van zijn moeder. Want de Punto puilt uit van de potten pesto, flessen limoncello, stukken kaas, worsten en pasta. 'Wacht!' roept Alma en maakt aanstalten opnieuw de kelder van hun palazzo in te lopen, 'jullie hebben nog geen wijn!' Met rollende ogen zucht Roberto 'we gaan mam, we moeten nog 1400 kilometer rijden!' Maar Alma is al naar binnen geglipt, en komt een minuut later met twee literflessen rood naar buiten.Op de Autostrada foetert hij zijn frustraties van zich af. 'We lijken wel een SRV-wagen. Mijn moeder is gek. Ze denkt dat je in Groningen niks kan kopen. Walnoten koop je gewoon op de markt. Iedere markt. Ook in Groningen. Maar we móesten ze mee hebben. We openen zelf een marktkraam.' Na een half uur is hij bedaard, en kijkt me aan. 'Wat lach je?' Ik moet denken aan een eerdere walnotenwoede, jaren geleden.Toen we elkaar net hadden ontmoet, tien jaar geleden, had Roberto zich geïnstalleerd in een verbouwde studentenkamer in de oude seniorenflat aan de Plutolaan in Paddepoel, in Stad. Onder zijn verhoogde spiraalbed had hij een jaarvoorraad aan houdbaar Italiaans voedsel gepropt. Wat er niet bij kon duwde hij, als het moest met geweld, in de wiebelige spaanplaten kledingkast naast de wastafel. Als iets voor de helft op dreigde te raken werd het onmiddellijk per expresspost door moeder Alma aangevuld. En hoe groot de voorraad ook was, er was altijd wel iets dat Roberto net miste voor een bepaald gerecht. Toen hij op een vrijdagochtend besloot een walnotentaart te maken en zich als een woesteling door alle dozen, potten en tassen had geworsteld, kwam hij verontwaardigd en verbijsterd met lege handen voor me staan. 'Walnoten! Ze is de walnoten vergeten!'En dus sprongen we op een gure voorjaarsochtend op de fiets richting Vismarkt, op zoek naar walnoten. Bij een notenboertje vonden we een schap vol met het spul. Met aan elk stuur vijf tassen vol noten fietsten we terug naar Paddepoel, een verbaasde notenverkoper achterlatend. Ik vroeg Roberto voorzichtig of het niet allemaal wat veel was, tien tassen. 'Je hebt die dingen altijd nodig als je ze niet meer kunt krijgen. Geloof me, hier gaan we heel veel plezier aan beleven.' Terug op het kamertje zijn we een uur bezig geweest elke kier, elk hoekje en elk gat te vullen met walnoten. Maar eigenlijk was er geen plek meer. Totdat Roberto's oog viel op de lege ruimte bovenop de kast. Verrukt keek hij me aan. 'Wát een ruimte!'Een paar weken later trok Roberto in het holst van een nacht de kastdeur open, koud en op zoek naar een t-shirt. Om mij niet wakker te maken had hij het licht uitgelaten. Uiteindelijk werd ik dat toch, door zijn gesmoorde gevloek en gestommel. Op de tast kon hij dat shirt natuurlijk niet vinden. Gefrustreerd klapte hij de kastdeur met een knal dicht. Waarop met razend geweld een lawine van honderden harde noten over hem heen denderde. Gillend sprong hij bij mij in bed. 'W-w-wat was dát!?' bibberde hij met het hart in de keel. 'Ik vermoed duizend walnoten' reageerde ik slaperig en draaide me om. Wekenlang hebben we gekraak gehoord omdat een van ons weer eens op een verdwaalde noot stapte. 'Herinner me eraan dat ik nóóit, nóóit meer walnoten in huis haal' riep hij dan met een kwaaie rooie kop boven het lawaai van de stofzuiger uit. 'Nooit meer!!'En daar herinner ik hem dus ook aan, op de Autostrada. Wijzend op de tas achter de voorstoel. Vertederd kijkt hij me aan. 'Jij bent de enige die me echt begrijpt.'Marc is altied onderwegens tussen Genua (Italië), Straatsburg (Frankrijk) en Groningen. Wat hij onderweg tegenkomt vertelt hij hier elke maandag. Volg Marc op Twitter