En de meest getelde vogel in Groningen is...

De huismus (Foto: Flickr/Dave H (Creative commons))

De huismus is de meest getelde vogel in de Groningse tuinen. Dat blijkt uit de resultaten van de Nationale Tuinvogeltelling. De top-drie in onze provincie is gelijk aan de landelijke. Na de huismus volgen de koolmees en de merel.





'De huismus leeft in grote groepen'

Dat de huismuis op nummer één staat is niet zo verwonderlijk, zegt Marieke Dijksman van de Vogelbescherming. 'Hij leeft in grote groepen. Je ziet ook eigenlijk nooit maar één huismus in je tuin, maar meteen vijf of tien. De grootste groepen huismussen komen voor in Noord-Nederland. Daar zitten ze echt massaal. In stedelijk gebied komen ze veel minder voor.'



De resultaten van de Nationale Tuinvogeltelling zijn hier te lezen.



