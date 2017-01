'Slimme fabrieken met robots maken Noorden goedkoper dan China'

Een fabriek waarin robots foutloze producten maken. Die lijkt alleen te bestaan in een sciencefictionfilm, maar in Noord-Nederland werken dertig bedrijven en instellingen aan zo'n fabriek van de toekomst.

Het Noorden moet de 'Region of Smart Factories' worden en daar is 25 miljoen euro voor uitgetrokken. In het nieuwe Van der Valk-hotel in Hoogkerk is maandagmiddag de aftrap van het 'field lab'. De dertig bedrijven die nu werken aan een smart factory, gaan in de praktijk bekijken wat je aan producten kunt verbeteren en toetsen dat meteen. 'Op die manier kom je er snel achter of iets werkt of niet en kun je het product beter verkopen', zegt directeur Siem Jansen van de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM).Volgens hem zijn de slimme fabrieken noodzakelijk, omdat we in een steeds concurrerender omgeving leven. 'We moeten dus op de kosten letten. Op loonkosten kunnen we in ons land niet besparen en dus moeten we een andere slimme oplossing bedenken', vertelt Jansen. 'We willen dingen zelfs zo slim gaan maken, dat we productieprocessen terug kunnen halen naar ons land. Koptelefoons worden nu in China gemaakt, maar in een fabriek met veel robots kunnen wij dat goedkoper doen. En die robots hebben onderhoud nodig, dus dat levert ook weer banen op.'Voor het Noorden is dit project van levensbelang, denkt Jansen. 'Als we dit niet doen, kachelen we alleen maar achteruit. Dan wordt de werkgelegenheid nog minder. Je moet een sprong voorwaarts maken. Dat hoort ook bij ondernemen: naar de toekomst kijken en proberen om je concurrentiepositie te verbeteren.'Er wordt nu een half jaar gewerkt aan de ontwikkeling van een slimme fabriek. Jansen schat in dat de eerste resultaten over drie of vier jaar zichtbaar zullen zijn.