Drie sporttalenten genomineerd voor Sportstimuleringsprijs Stad

Zwemster Marieke Tienstra, atlete Jorinde van Klinken en dammer Wouter Wolff zijn genomineerd voor de gemeentelijke sportstimuleringsprijs in Groningen.

De prijs is een bronzen beeld van Jan Steen en een geldbedrag van 1250 euro. Donderdag maakt wethouder Paul de Rook bekend wie van de drie talenten de prijs in ontvangst mag nemen. Dat gebeurt tijdens een bijeenkomst in de gerestaureerde watertoren. Vorig jaar won inline-skater Chris Huizinga.Marieke Tienstra komt uit voor de stad-Groninger zwemvereniging TriVia. Op het NK heeft ze verschillende titels behaald en tijdens het EK is ze zowel op de 4x100 meter wisselslag als de 4x200 meter vrije slag tweede geworden. Ze werd vorig jaar ook genomineerd voor de prijs.Jorinde van Klinken heeft zich toegespitst op kogelstoten, discuswerpen en kogelslingeren. Ze heeft haar persoonlijke records op alle onderdelen verbeterd. Daarnaast deed ze op 16-jarige leeftijd mee aan het WK onder de 20.Wouter Wolff breekt sinds dit jaar door op internationaal damniveau. Daarnaast is hij Nationaal Talent (NT). Dit is een topsportprogramma dat mede wordt gefinancierd door het NOC/NSF.Naast de sportstimuleringsprijs reikt wethouder De Rook ook elf gemeentelijke sportpenningen uit. Zeven daarvan gaan naar individuele sporters en twee naar sportteams die een goede prestatie op nationaal of internationaal niveau hebben geleverd in 2016.