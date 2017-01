Kogelstootster Van Klinken haalt EK-limiet

Kogelstootster Jorinde van Klinken heeft zich gekwalificeerd voor het Europees kampioenschap voor atleten onder de twintig jaar.

De atlete van Groningen Atletiek kwam bij wedstrijden in Sittard tot een afstand van 15,94 meter, ruim verder dan de eis van 14,70 meter. Van Klinken werd met haar prestatie tweede, achter landskampioene Melissa Boekelman. Zij stootte 17,24 meter.Voor Van Klinken was het de eerste wedstrijd sinds vijf maanden. Een stressfractuur in haar linker kuit had haar aan de kant gehouden.Het Europees kampioenschap is komende zomer in het Italiaanse Grosseto.