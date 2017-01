'Wat er allemaal in Groningen is gebeurd, hoef ik niet hier'

Inwoners van de Asser wijk Marsdijk zijn zaterdag een handtekeningenactie begonnen tegen de gaswinning onder hun wijk door de NAM.

'De belangstelling is enorm', zegt initiatiefnemer Gerrit Eerland van de actiegroep Stop Gaswinning Marsdijk Nu (SGMN). 'Het heeft ons verbaasd. Elke twee minuten hebben we een nieuwe handtekening.''We zijn boos en ongerust, en we dachten: als je niets doet, gebeurt er ook niets. Dus laten we wat doen. En wat is er nou makkelijker dan een handtekeningenactie?'Het stoppen van de gaswinning is het doel van de handtekeningenactie. Minister Kamp van Economische Zaken liet al weten dat de NAM gewoon mag beginnen, omdat het aan alle regels voldoet.De angst dat de wijk Marswijk straks net als onze provincie te maken krijgt met aardbevingen, is voor veel mensen reden om hun handtekening te zetten.'Ik ben wel sceptisch, je weet nooit wat er allemaal kan gebeuren', zegt een bewoner van de wijk. 'Als je kijkt naar wat er allemaal in Groningen is gebeurd, dan hoef ik dat niet hier', stelt een ander.De groep Stop Gaswinning Marsdijk Nu zamelt nog de hele week handtekeningen in vanuit wijkgebouw De Dissel. Ook mensen die niet in de wijk wonen, mogen tekenen.