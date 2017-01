Betrapte Wildervanker hoeft de cel niet in

Een 33-jarige man uit Wildervank heeft voor een woninginbraak in Veendam een voorwaardelijke celstraf van vier weken opgelegd gekregen.

De man werkt aan zijn verslavingsproblematiek. Deze positieve wending wil de politierechter niet frustreren. Een oude celstraf van twee maanden, die de man zou moeten uitzitten omdat hij weer in de fout is gegaan, blijven om die reden voorlopig op de lat staan.De man stal in februari van vorig jaar uit een woning aan het Beneden Westerdiep in Veendam een stofzuiger, een tegelzaagmachine en een diamantzaag. De buurvrouw van de woning werd wakker door breekgeluiden. Toen zij door het raam keek zag ze een man lopen met een stofzuigerslang onder zijn arm. Ze belde ze de politie.Die kon de man kort daarop in de omgeving van de woning aanhouden. De man ontkende de woninginbraak. De spullen lagen gewoon buiten, zei hij op zitting. De stofzuiger en de diamantzaag kon hij naar eigen zeggen goed gebruiken.Bij de inbraak werden een schutting en een raam geforceerd. Deze schade aan bleek na onderzoek vers. De rechter achtte de woninginbraak wel degelijk bewezen.