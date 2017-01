Nieuwste energiesnufjes getest in Groningse proeftuin

Commissaris van de Koning René Paas opent dinsdagmorgen de HESI-faciliteit van onderzoekinstituut TNO in Groningen. Dat is een testomgeving voor bedrijven om energie-innovaties in een gecontroleerde, realistische omgeving uit te proberen.

HESI staat voor Hybride Energie Systeem Integratie. De Groninger proeftuin is de eerste in Europa en staat in directe verbinding met energielabs in onder meer de Verenigde Staten.Verschillende bedrijven en organisaties zijn bezig met het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten, om de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie vorm te geven. Dankzij de HESI-faciliteit kunnen deze nieuwe technologieën worden getest.Het uiteindelijke doel is om van losstaande, kleinschalige proeven op te schalen naar grootschalige experimenten onder omstandigheden die in de echte wereld ook voorkomen.TNO werkt in de HESI-faciliteit samen met Hanzehogeschool Groningen, Rijksuniversiteit Groningen en Energy Academy Europe en is gevestigd op het EnTranCe proefterrein in Groningen.