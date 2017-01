FC Groningen breekt met kledingsponsor Robey

FC Groningen verandert komende zomer van kledingsponsor. Uit de jaarlijks evaluatie tussen de sponsor en de voetbalclub is naar voren gekomen dat Robey in de toekomst graag met minder clubs in zee wil.





FC Groningen hoopt voor eind februari de nieuwe kledingsponsor te presenteren.



FC Groningen speelt volgend jaar in Robey (2015)

