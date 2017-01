Plan voor 'blijverslening' Hoogezand-Sappemeer

De gemeente Hoogezand-Sappemeer krijgt mogelijk een 'blijverslening' voor senioren. Vanavond behandelt de gemeenteraad een motie waarin het college gevraagd wordt te komen met een voorstel om zulke leningen mogelijk te maken.

De blijverslening is bedoeld voor senioren die zo lang mogelijk in hun eigen woning willen blijven wonen, maar geen geld hebben om die woning levensloopbestendig te maken. Vanwege hun leeftijd is het voor deze senioeren vaak lastig om een lening of een hypotheek af te sluiten. Met een blijverslening kunnen ze hun huis wél aanpassen.Er zijn al meerdere gemeenten die een blijverslening in het leven hebben geroepen. Het gaat dan vaak om bedragen tussen de 2500 en 25000 euro.Omdat Hoogezand-Sappemeer per 1 januari fuseert met Slochteren en Menterwolde, wordt het college gevraagd ook die gemeenten bij het voorstel te betrekken. De motie wordt bij voorbaat al gesteund door een ruime meerderheid van de raad.