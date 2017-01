Omapost steekt zieke burgemeester Amsterdam hart onder de riem

Gebruikers van de Groningse app Omapost kunnen vanaf dinsdag een kaartje sturen naar de ernstig zieke burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan.

De 61-jarige Van der Laan maakte vrijdag bekend dat hij longkanker heeft.Omapost komt als steuntje in de rug van de burgemeester met Eberhardpost. Iedereen die dat wil, kan hem via de app een gratis kaartje sturen. Met de app kon je al kaartjes maken van je foto's, om die naar opa's en oma's te sturen die geen internet of smartphone hebben.