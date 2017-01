Mollema geniet na van zijn overwinning in Argentinië

(Foto: Trek-Segafredo)

'De wielersport leeft in Argentinië, dat had ik niet gedacht. De laatste dagen stond het langs de kant bomvol.' Bauke Mollema geniet na van zijn overwinning in de Ronde van San Juan. De wielrenner uit Zuidhorn pakte zondag de eindzege in de Argentijnse etappekoers. Het was voor Mollema de eerste keer dat hij in het Zuid-Amerikaanse land reed.





'45 graden is wel heel extreem'

De laatste twee dagen was het bloedheet in de regio San Juan. 'Rond de 45 graden, dat is wel heel extreem moet ik zeggen. De etappes werden wat ingekort de laatste dagen en dat was wel fijn.'



Mollema liet zich niet gek maken door de warmte: 'Je moet tegen alle soorten weer kunnen. Hitte, maar ook regen en wind. Dat hoort gewoon bij onze sport. Ik heb nooit zo'n moeite met dat soort extreme omstandigheden.'



'Even bijkomen van de jetlag'

Mollema reist van Argentinië terug naar Monaco, waar hij tegenwoordig woont. 'Even bijkomen van de jetlag en dan twee weekjes lekker trainen.'



De volgende wedstrijd van de renner van Trek-Segafredo is de Ronde van Abu Dhabi, van 23 tot en met 27 februari.



