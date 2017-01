'Teken bezwaar aan tegen ozb in aardbevingsgebied'

Groningers moeten massaal bezwaar aantekenen tegen de nieuwe aanslag voor onroerend zaakbelasting (ozb). Die oproep doet het Steunpunt Bevingsschade in Groningen.

Aanleiding is een recente uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Die bepaalde onlangs in hoger beroep dat woningen door aardbevingen minder waard zijn geworden. Daar moet bij het vaststellen van de ozb-waarde rekening mee worden gehouden, aldus het vonnis.Voor het steunpunt is dat aanleiding huiseigenaren op te roepen hun ozb-beschikking aan te vechten. Die rollen deze weken bij de meeste mensen in de brievenbus.'Voor gedupeerden in het bevingsgebied is de uitspraak van het Gerechtshof een enorme opsteker. Het kan hen een flinke steun in de rug geven bij het verkrijgen van compensatie voor de waardevermindering van hun woning door de aardbevingen. Het kan gedupeerden duizenden euro's opleveren', laat het steunpunt weten.Tot zes weken na de dagtekening hebben mensen de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen hun ozb-beschikking.