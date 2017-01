Krabbende Leeuwarder krijgt na pepperspray ook werkstraf

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Agenten slaan en krabben. Dat kost een 36-jarige man uit Leeuwarden een werkstraf van 160 uur.

De man weigerde in juli 2015 mee te werken aan een alcoholcontrole in Sappemeer. Hij had weliswaar niet gedronken, maar hij verzette zich omdat hij zijn rijbewijs niet op zak had. Bij de controle gaf de man tot tweemaal toe een valse naam op.



Door het lint

Toen de Leeuwarder mee moest naar het bureau, ging hij door het lint. Er volgde een worstelpartij en de Fries sloeg en krabde om zich heen. De agenten kalmeerden de man met pepperspray.



Krabwonden

Een arts kwam er aan te pas om de krabwonden te behandelen. Voor het veroorzaken van dit letsel moet de Leeuwarder een schadevergoeding van driehonderd euro betalen.



De Leeuwarder werd eerder veroordeeld voor mishandelingen en huislijk geweld.

