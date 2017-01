Oproep in aanloop fakkeloptocht: 'Zaai geen verdeeldheid'

Burgemeester Peter den Oudsten (PvdA) van Groningen doet een dringend beroep op actiegroepen tegen de gaswinning om 'geen verdeeldheid te zaaien'.

Hij komt met die boodschap in de aanloop naar de demonstratieve fakkeloptocht in de binnenstad van Groningen op dinsdag 7 februari. Den Oudsten kondigt aan dat voor het eerst nagenoeg al zijn collega-burgemeesters uit de provincie meelopen.De burgemeester van de stad roept op om de handen in één te slaan. 'We moeten niet tegenover elkaar, maar naast elkaar staan. We moeten samen strijden,' vindt De Oudsten.De fakkeloptocht wordt net als voorgaande jaren georganiseerd door de Groninger Bodem Beweging (GBB) en Milieudefensie.Cabaretier Freek de Jonge heeft inmiddels aangekondigd mee te lopen. Ook neemt hij op het podium samen met dertig Groningse artiesten een videoclip op van zijn strijdlied 'Laat Groningen niet zakken'.Op sociale media is inmiddels discussie ontstaan over de organisatie. Daarbij gaat het onder meer over de te voeren kleuren. En dan vooral de vraag of dat alleen de kleuren van de Groningse vlag moeten zijn. Er bestaat angst dat er vlaggen van politieke partijen aanwezig zullen zijn, zo voor de verkiezingen.