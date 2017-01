Overval op bejaarde Musselkanaalster in Opsporing Verzocht

Het opsporingsprogramma Opsporing Verzocht besteedt dinsdag aandacht aan de overval op een 75-jarige man uit Musselkanaal.

De Groninger werd vorig jaar op 22 september overvallen in zijn woning aan het Open Einde. Twee mannen bedreigden hem en doorzochten het huis. Ze gingen ervandoor met de pinpas en de auto van het slachtoffer. De wagen is later in Amsterdam teruggevonden.In Opsporing Verzocht worden beelden getoond van een man, die pint met de gestolen pas. De uitzending begint om 20:30 uur op NPO1.